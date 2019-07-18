الحريري خلال جلسة اقرار الموازنة: الرؤية الاقتصادية موجودة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 21:25

الحريري خلال جلسة اقرار الموازنة: الرؤية الاقتصادية موجودة

منذ 1 ساعة 18 July، 2019
سعد الحريري-
لبنان

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في كلمة ردا على النواب خلال جلسة اقرار الموازنة: “لقد سمعنا من كتلة نيابية أن الموازنة من ضمن رؤية اقتصادية، فالرؤية الاقتصادية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر “سيدر” وعلى أساسها أخذنا الثقة”.

واعتبر أن “سيدر هو عبارة عن المشاريع التي تريد الدولة اللبنانية القيام بها في كل القطاعات”، وقال: “بدل الدين ب14 و15 في المئة ذهبنا الى “سيدر”، وقال: “إن تحديث القوانين الاقتصادية ورشة التزمنا بها امام اللبنانيين والاصدقاء الدائمين للبنان”.

أضاف:  ان موازنة عام 2019 وضعت ركيزة اساسية للاصلاح. كما ان لا اصلاح من دون كلفة، ولا احد يتهرب من الكلفة، ولا اصلاح بمزايدات سياسية، ولا يمكن ان نكمل بقطاع عام منتفخ”.

وأشار إلى أن “الدور الاكبر اليوم هو للقطاع الخاص”، لافتا إلى أن “هناك مؤسسات تشغلها الدولة، ولكن في كل دول العالم القطاع الخاص من يشغلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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