#العسكريون_المتقاعدون يحاولون اقتحام الحواجز الامنية باتجاه ساحة النجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 19:16
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الخارجية التركية: قرار واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع مقاتلات "أف-35" خطوة أحادية لا تستند إلى أي مبرر مشروع
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شركة الصناعات الحربية الروسية "روستيخ": موسكو مستعدة لتوريد مقاتلات "سو-35" لتركيا
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الجيش اليمني واللجان الشعبية يهاجمون مواقع قوى العدوان في مجازة الغربية بعسير ويوقعون في صفوفها قتلى وجرحى
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الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات "لتأبين شهداء" الثورة في الخرطوم
تجمع المهنيين السودانيين يحمل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية سلامة المتظاهرين في الخرطوم
المحكمة العليا الجزائرية تأمر بإيداع وزير الأشغال الأسبق عمار غول الحبس المؤقت على خلفية تحقيقات في قضايا فساد
مصادر تونسية: 92 جثة تم انتشالها قبالة السواحل التونسية الجنوبية واحتمال حصول حادث غرق لمهاجرين
الشرطة الألمانية تعتقل شخصين بعد مداهمة شقة في بلدة دورين عند أطراف كولونيا غرب البلاد للاشتباه بعزمهما على تنفيذ هجوم
عدم توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي الى الاتفاق على "آلية التضامن" بشأن المهاجرين
#العسكريون_المتقاعدون يحاولون اقتحام الحواجز الامنية باتجاه ساحة النجمة
منذ 8 mins
18 July، 2019
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