الشيخ قاسم: نصر تموز أحدث تغييراً جذرياً في المنطقة ولبنان الضعيف ولى إلى غير رجعة

اكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال حفل تكريم الأوائل في الشهادات الرَّسمية في مدارس المصطفى ان “تموز محطة انتصار ليست كالمحطات الأخرى لأنَّ نصر تموز أحدث تغييراً جذرياً في المنطقة ونقلها من حالة التدهور والإحباط إلى حالة المقاومة والحضور والتحرير والحرية”.

واكد ان”تفوق اسرائيل العسكري لم يعُد عاملاً حاسماً في المعركة لأنَّ المقاومة متفوقةٌ بحقها وتصميمها وجهادها وشهدائها وعطاءاتها”.

وشدد على ان “إسرائيل ليست قدراً، ولا بدَّ أن ينتصر المقاومون وأن تعود فلسطين والقدس إلى أهلها وأحبتها”.

واكد الشيخ قاسم ان “لبنان الضعيف ولى إلى غير رجعة، ونحن في مرحلة لبنان القوي المستقل، لن نردَّ على الأصوات التي تدعوا لبنان إلى الضعف كي يكون مقبولاً في سوق النخاسة”.

من جهة ثانية دعا “الجميع إلى تربية الشباب على الأخلاق وعلى المقاومة والمواطنة”، وقال “نحن بحاجة إلى طاقات الشباب المقدام من الرجال والنساء، من أجل أن نعمِّر بلدنا، فكما عمرناه بالتحرير يجب أن نعمره بالبناء والإقتصاد”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله