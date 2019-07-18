مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دعت الى ازالة التعديات والمخالفات فورا

دعت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المواطنين في محافظتي الجنوب والنبطية غير المشتركين في خدماتها والمستفيدين من شبكة توزيع المياه العامة مخالفة وتعديا، للمبادرة الى تسوية اوضاعهم والاشتراك في خدمة المياه أو ازالة التعديات والمخالفات فورا. حيث تقوم فرق المؤسسة حاليا بتسطير محاضر ضبط (61 ألف ليرة لبنانية) وازالة المخالفات وانذار المخالف، علما أنها كلفت لجان المخالفات بأن تقوم ابتداء من 15-8-2019 بتسطير محاضر الضبط وفق الاجراءات التالية:

1- فرض غرامة تحدد قيمتها وفقا للمادة (41) من نظام استثمار المؤسسة. (الحد الأدنى للغرامة قيمة متر مكعب سنويا).

2- احتساب ثمن المياه المستهلكة خلال مدة المخالفة وفق التعرفة السارية.

3- الزام المخالف دفع كلفة الضرر الذي يعود تقديره للوحدات المختصة”.

واشارت أن أي تسوية لاحقة لتسطير المحاضر لا يمكن قانونا اجراء المصالحة فيها على ثمن المياه وكلفة الضرر بأي شكل من الاشكال.

المصدر: موقع المنار