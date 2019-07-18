الشيخ قاسم: إسرائيل ليست قدراً ولا بدَّ أن ينتصر المقاومون وأن تعود فلسطين والقدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2019 - 19:16

الشيخ قاسم: إسرائيل ليست قدراً ولا بدَّ أن ينتصر المقاومون وأن تعود فلسطين والقدس

منذ 46 mins 18 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة