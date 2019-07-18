الشيخ نعيم قاسم: لن نردّ على الأصوات التي تدعو لبنان إلى الضعف كي يكون مقبولاً في سوق النخاسة وسنحافظ على لبنان القوي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 19:16

الشيخ نعيم قاسم: لن نردّ على الأصوات التي تدعو لبنان إلى الضعف كي يكون مقبولاً في سوق النخاسة وسنحافظ على لبنان القوي

منذ 47 mins 18 July، 2019
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