بدء الجلسة الاخيرة لمجلس النواب في مناقشة الموازنة قبل التصويت عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 19:16

بدء الجلسة الاخيرة لمجلس النواب في مناقشة الموازنة قبل التصويت عليها

منذ 1 ساعة 18 July، 2019
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