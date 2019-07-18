فياض: المطلوب ان نخرج من المعالجة التي تقوم على تأجيل الانهيار الى وضع الاقتصاد على طريق الحل

تحدث النائب علي فياض اثناء مناقشة جلسة الموازنة العامة اليوم، وقال ان “كل نظرية “سيدر” تقوم على الانفاق الاستثماري، الدولة خفضت الانفاق الاستثماري ولم تقترب من الانفاق الجاري، والحكومة قاربت الامر بعقلية مالية صرف، وهناك وجود نكهة اصلاحية في بعض المواد”.

اضاف: المطلوب منا في موازنة العام 2020 ان نخرج من المعالجة التي تقوم على تأجيل الانهيار الى معادلة وضع الاقتصاد الوطني على طريق الحل، وهذا يستدعي تضافر الجهود”، داعيا “لاعادة النظر بطريقة عمل البنك المركزي ونحن ليس لدينا فترة طويلة للمعالجة”.

وسأل عن الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، وتناول وضع الجامعة اللبنانية مشيرا الى ان “البعض يدعو الى حل لامركزي للجامعة اللبنانية، يعني تحويلها الى جامعات في المناطق اي شرذمة لهذه الجامعة الوطنية، وهي تحتاج الى نفقات اكثر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام