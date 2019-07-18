إصابة 20 شخصا في انفجار بقندهار جنوبي أفغانستان وحركة “طالبان” تتبنى الهجوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 16:55

إصابة 20 شخصا في انفجار بقندهار جنوبي أفغانستان وحركة “طالبان” تتبنى الهجوم

منذ 6 mins 18 July، 2019
أخبار موقع المنار

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