نائب قائد الحرس الثوري الايراني: الاميركان في الخليج الفارسي يعيشون ضغوطا نفسية كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 16:55

نائب قائد الحرس الثوري الايراني: الاميركان في الخليج الفارسي يعيشون ضغوطا نفسية كبيرة

منذ 9 mins 18 July، 2019
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