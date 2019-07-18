لقاء الأحزاب الوطنية طالب بالعودة عن قرار وزير العمل

طالب اللقاء المشترك لـ”لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” و”تحالف القوى الفلسطينية”، الحكومة “بالعمل سريعا، ودون إبطاء، على إلغاء قرار وزير العمل كميل أبو سليمان في ما خص فرض إجراءات على الأشقاء الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ومعاملتهم معاملة مماثلة للعمالة الأجنبية”، مؤكدا أن “العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالأشقاء الفلسطينيين مستمدة من قيم العروبة الأصيلة والكفاح والنضال المشترك ضد العدو الصهيوني”.

ورأى اللقاء إثر اجتماع عقده اليوم في مقر هيئة التنسيق للقاء الأحزاب، أن “قرار وزير العمل شكل صدمة لأهلنا الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، لأنه يؤدي إلى مفاقمة معاناتهم وزيادة حدة الأزمات الاجتماعية القاسية التي يعانونها، في وقت كانوا يأملون في أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى الاستجابة لمطالبهم الإنسانية والاجتماعية، وإعادة النظر في القوانين والقرارات المجحفة والظالمة التي صدرت بحقهم، والتي حرمتهم حق تملك سكن والعمل في عشرات المهن”.

وأكد أن “الواجب الوطني والقومي والإنساني والأخلاقي يستدعي من المسؤولين اللبنانيين الوقوف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين في محنتهم ومعاناتهم الناتجة من احتلال وطنهم، بتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم والحقوق المدنية والإنسانية اللائقة لهم، وعلى رأسها حق العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام