توقف ثلاثة مفاعلات في محطة تفير الكهرذرية الروسية

أعلن قسم خدمات الطوارئ أن ثلاثة مفاعلات هي الأول والثاني والرابع في محطة كالينينسكايا الكهرذرية شمال مقاطعة تفير على بعد 350 كم من موسكو، قد توقفت بشكل وقائي وفي وقت متزامن.

وأوضحت الجهات المختصة أن توقف المفاعلات جاء نتيجة لتوقف أحد محولات الكهرباء للخطوط المفتوحة التي تنقل 750 كيلوواط، وأن المحطة بسلام ولا يسجل فيها أي عطب أو ضرر.

وتعد محطة كالينينسكايا أكبر مجمع للطاقة الكهربائية في وسط روسيا، حيث تؤمن إمدادات الطاقة الكهربائية لثمانية أقاليم روسية، إذ تبلغ قدرتها الإجمالية 4000 ميغاواط بـ1000 ميغاواط لكل مفاعل.

المصدر: وكالات