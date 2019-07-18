اعتصام عند مدخل مخيم الرشيدية رفضا لقرار وزير العمل

أقيم اعتصام ومسيرة في مخيم الرشيدية جنوب صور، بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني، رفضا لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان.

وطالب المتحدثون في الاعتصام بالتراجع عن القرار، وناشدوا الاحزاب السياسية “الاسراع في الضغط على الحكومة لالغاء القرار وليس لتجميده”.

وحيوا “ابناء شعبنا اللبناني الذي تضامن مع الشعب الفلسطيني رافضا قرار وزير العمل”.

وثمنوا “موقف القيادات اللبنانية التي دعت لالغاء هذا القرار”، وشددوا على “وجوب أن يكون هناك مرسوم تشريعي في هذا الخصوص حتى لا يبقى الشعب الفلسطيني عرضة لقرار من أي وزير كان”.

ووجهوا تحية الى “القيادات اللبنانية التي وقفت مع قضية العمال، وخصوصا دولة الرئيس المجاهد الأستاذ نبيه بري”.وقالوا: “سنبقى حرصاء كل الحرص على العلاقة الاخوية المتينة ما بين الشعبين اللبناني والفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام