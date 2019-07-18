مقتل 15 مهاجراً وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب حافلة صغيرة شرقي #تركيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 14:25

مقتل 15 مهاجراً وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب حافلة صغيرة شرقي #تركيا (سبوتنيك)

منذ 39 mins 18 July، 2019
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