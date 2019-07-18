أربعة توائم فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي

تفوقت أسرة فلسطينية كاملة، في امتحانات (الإنجاز) للعام 2019.

حيث تفوقت الأخوات التوائم الأربعة، الحافظات للقرآن: ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي، وحصلت التوائم الأربعة، على معدلات 94 و92.1 و91.4 و91.1 بالفرع العلمي بالثانوية العامة.

وتفوق أيضا للطالبة جمانة أبو جزر من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة التي حصلت على معدّل 92.6% بالفرع العلمي، وهي نجلة الأسير علاء أبو جزر المعتقل منذ 18عامًا في سجون الاحتلال حين كانت تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط، فقدت أمّها وهي تبلغ من العمر 4 شهور، كما استشهد مؤخرًا عمّها الذي ربّاها ورعاها.

تفوق رغم الصعاب

المصدر: فلسطين اليوم