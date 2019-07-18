الحرس الثوري يوقف ناقلة نفط أجنبية في جزيرة #لارك بالخليج تحمل نفطاً مهرباً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 14:25
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رئيس مجلس النواب نبيه بري: موضوع قرار وزير العمل حول اللاجئين الفلسطينيين قد انتهى
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الحرس الثوري الإسلامي يعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية في جزيرة لارك في الخليج الأحد الماضي لتهريبها الوقود الإيراني
الحرس الثوري ينفي توقيف أية ناقلة أو سفينة أخرى في الأيام الأخيرة غير التي أوقفت في جزيرة لارك
وزيرة الحرب البريطانية بيني موردونت: لندن مهتمة بحماية تجارتها في مضيق هرمز وستظل تحمي حرية الملاحة البحرية في الخليج
الكرملين: الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران مهمة ولا نستبعد التعامل بها
وزير الخارجية الروسي: أي تحرك غير حذر في منطقة الخليج من شأنه أن يؤدي إلى نزاع لا يمكن التكهن بنتائجه
الدفاع الروسية تنفي الأنباء عن دخول قوات برية تابعة لها إلى إدلب شمال غرب سوريا
وكالة الأناضول: وصول طائرة جديدة محملة بمعدات منظومة "اس-400" الروسية إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة
الخارجية التركية: قرار واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع مقاتلات "أف-35" خطوة أحادية لا تستند إلى أي مبرر مشروع
الخارجية التركية: ندعو واشنطن إلى العودة عن هذا الخطأ الذي سيسبب جرحاً لا يلتئم في علاقاتنا الاستراتيجية
شركة الصناعات الحربية الروسية "روستيخ": موسكو مستعدة لتوريد مقاتلات "سو-35" لتركيا
إصابة الشاب الفلسطيني عدنان مجاهد بكسور جراء دهسه من قبل مستوطن صهيوني في القدس المحتلة
قوات العدو تعتقل 11 فلسطينياً خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة
الجيش اليمني واللجان الشعبية يهاجمون مواقع قوى العدوان في مجازة الغربية بعسير ويوقعون في صفوفها قتلى وجرحى
مجلس النواب الأميركي يؤيّد مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن
مصادر مصرية لرويترز: مقتل مجند ومدني وإصابة 3 مجندين في هجوم انتحاري في موقف للسيارات بالشيخ زويد في سيناء
الشرطة الألمانية تعتقل شخصين بعد مداهمة شقة في بلدة دورين عند أطراف كولونيا غرب البلاد للاشتباه بعزمهما على تنفيذ هجوم
الدفاع الفرنسية: مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بسبب أبخرة سامة خلال عملية استهدفت التنقيب غير المشروع عن الذهب في جويانا
فرنسا تعلن توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى توافق حول فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت
مقتل 24 شخصاً في حريق داخل استديو تصوير في مدينة كيوتو اليابانية والسلطات تعرب عن خشيتها من أن يكون الحادث مفتعلاً
منظمة الصحة العالمية تعتبر وباء إيبولا الذي يتفشى في جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً
الحرس الثوري يوقف ناقلة نفط أجنبية في جزيرة #لارك بالخليج تحمل نفطاً مهرباً
منذ 52 mins
18 July، 2019
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