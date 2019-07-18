الحرس الثوري يوقف ناقلة نفط أجنبية في جزيرة #لارك بالخليج تحمل نفطاً مهرباً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 14:25

الحرس الثوري يوقف ناقلة نفط أجنبية في جزيرة #لارك بالخليج تحمل نفطاً مهرباً

منذ 52 mins 18 July، 2019
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