القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي على خلفية اتهامات بالفساد

ألقت السلطات الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي على خلفية اتهامات بالفساد. وذكرت قناة “جيو تي في” الباكستانية أن “مكتب المساءلة الوطني اعتقل عباسي بتهمة ممارسات فساد”، وأنه ألقي القبض عليه أثناء سفره إلى لاهور (عاصمة إقليم البنجاب) لحضور مؤتمر صحفي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف). وبحسب القناة، يواجه عباسي اتهامات بـ “إرساء مناقصة قيمتها 220 مليار روبية [22 مليار دولار] لشركة يعد هو ضمن المساهمين فيها”. وعباسي هو رئيس الوزراء الحادي والعشرين لباكستان، وتولى المنصب ما بين آب/أغسطس 2017 و أيار/مايو 2018.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية