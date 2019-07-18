عودة حوالي 1.7 ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الخميس، بأن حوالي 1.7 لاجئ عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1690 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 359 لاجئا (108 نساء و183 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1331 شخصا (399امرأة و679 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب. وأفاد المركز أيضاً، بأن 463 نازحاً عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وذكر أيضا بأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق)، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية