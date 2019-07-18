واشنطن وسيول تستعدان لإجراء مناورات عسكرية

أفادت الناطقة باسم وزارة الدفاع لكوريا الجنوبية تسيو هيون سو الخميس أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية ستجريان مناورات عسكرية “تونمان 2-19″، كما هو مخطط لها. وذلك رغم إنذار سبق وأصدرته كوريا الشمالية، مؤكدة أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نسف المباحثات الأميركية-الكورية الشمالية حول القضية النووية. وفي هذا الصدد أوردت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء قول تسيو هيون سو “التدريب سيجري”. غير أنه لم تنشر وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أي بيانات رسمية في موقعها في شبكة الإنترنت.

يُذكر أنه من المخطط أن تجري مناورات “تونمان 2-19” أعلاه في آب/أغسطس المقبل، وذلك استبدالاً بمناورات “أولتشي فريدوم غارديان” السابقة واسعة النطاق والتي اعتبرتها بيونغ يانغ استعداداً للحرب ضد كوريا الشمالية. هذا وسبق أن اتفق زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال لقاء القمة الأميركية الكورية الشمالية الثالثة التي جرت في المنطقة المنزوعة السلاح في كوريا يوم 30 حزيران/يونيو الماضي على خوض مباحثات عمل من أجل إيجاد حل للقضية النووية في أقرب وقت.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية