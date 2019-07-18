4 قرارات اتهامية لقاضي التحقيق العسكري في جرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان، اليوم، أربعة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية، أحال بموجبها أربعة وعشرين متهما من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. فإتهم في القرار الاول اللبناني جمعه أحمد الحجيري وأربعة من رفاقه بجرم نقل إرهابيين وتسهيل إنتقالهم داخل الاراضي اللبنانية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر والمواد عينها معطوفة أيضا على المادة 219 عقوبات.

واتهم في القرار الثاني السوري أحمد عبد السلام الاحمد وثلاثة من رفاقه بجرم الإنتماء الى “لواء التوحيد” وتحريض أشخاص للانضمام اليه والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وهي عينها معطوفة على المادة 217 عقوبات

وفي القرار الثالث، إتهم القاضي صوان السوري محمود إسماعيل الحاج حمد وتسعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى “جبهة النصرة” والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد أعلاه من دون المادة 217 عقوبات.

وإتهم في القرار الرابع الفلسطيني يحيى عبد اللطيف حمد وأربعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى “تنظيم داعش” والقتال ضد “منظمة فتح” والفصائل الفلسطينية الأخرى داخل مخيم عين الحلوه سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام