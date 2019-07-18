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July 18 2019 - 11:41

تجاهل علاج الأسنان اللبنية يؤثر سلبا على النطق لدى الأطفال

منذ 30 mins 18 July، 2019
Child Teeth1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

الأسنان اللبنية تكون عرضة للكثير من المشاكل على رأسها التسوس، إلا أن الكثير من الأمهات والآباء يتجاهلون علاجها .لأنها مؤقتة ولن تؤثر على الطفل بأي شكل
أكدت وزارة الصحة الروسية، ضرورة علاج الأسنان اللبنية لدى الأطفال لدورها في التغلب على أمراض مستقبلية.
قال ميخائيل كايوجين، كبير الأطباء في عيادة دوموديدوفو للأسنان “من الخطأ الاعتقاد بأن الأسنان اللبنية لا تحتاج إلى علاج لأنها مؤقتة”.
وأضاف كايوجين أن “المشاكل في الأسنان اللبنية تؤثر سلبا على الأطفال، سواء على الصحة العامة أو صحة الأسنان الدائمة، ويمكن أن تسبب بظهور عيوب في النطق.
ويعتبر تسوس الأسنان آفةٌ تصيب النسيج الصلب للأسنان، ويحدث التسوّس نتيجة تراكم البكتيريا الجرثوميّة في فمّ الطفل، حيث تنمو الجراثيم في بيئةٍ دافئة، وتتغذّى على السكر الذي يحصل عليه الطفل من الوجبات اليوميّة.

المصدر: سبوتنيك

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