عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 18-07-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 08:34

عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 18-07-2019

منذ 2 ساعة 18 July، 2019
الصحف
صحافة - صحافة محلية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 18-07-2019

النهار
شغب في المخيمات … ووزير العمل وحيداً
تكرار المخالفات لا يكرس عرفاً: الموازنة تحت مجهر الدستوري
الأخبار
حملة وزير القوات: «البعبع» الفلسطيني مجدداً
أرسلان: «العدلي» أو تحمّلوا مسؤولية الدم!
رسائل نصرالله تغيّر معادلات الصراع: جيش العدو من الهجوم إلى التحصين
اللواء
«عقارب الساعة» تعود إلى الوراء بين “القوات” و”تيار باسيل”
تمديد جلسات الموازنة يومًا و3% ضريبة على سلع القيمة المضافة.. وتحديد عدد المطلوبين أولوية إبراهيم
جلسات مناقشة الموازنة عرّت الحكومة المعلقة على شمّاعة باسيل
الشرق
جلسة وزارية الاسبوع المقبل والموازنة تقر اليوم
الديار
معضلة العجز تستدعي فرض رسم إستيراد
قطع الحساب هو «قطوع» للسلطة السياسية والمخرج المطروح ضعيف قانونيًا
الجمهورية
الحكومة على طريق الإنعاش الصعب.. و”قبرشمون” بين “العدلي” و”العسكرية”
البناء
قرارات وزير العمل حول العمالة الفلسطينية تتحوّل إلى قضية ساخنة… وعزام الأحمد إلى بيروت
الحكومة الأسبوع المقبل ولا بديل للمجلس العدلي… بانتظار الإخراج لا الإحراج لجنبلاط
الموازنة لليوم الثاني: مساءلة لازدواجية القوات… والغالبية النيابية: نعم للموازنة تعني لا للأسوأ

المصدر: صحف

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