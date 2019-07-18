النيران لا تزال مستعرة في غابات بلدتي بزال والسفينة والظلام حال دون تدخل طوافة الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 01:11

النيران لا تزال مستعرة في غابات بلدتي بزال والسفينة والظلام حال دون تدخل طوافة الجيش

منذ 2 ساعة 18 July، 2019
حرائق
لبنان

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ان النيران لا تزال على استعارها في غابات الصنوبر والسنديان في خراج بلدتي بزال والسفينة ، ويواجه عناصر الجيش والدفاع المدني والاهالي صعوبات كبيرة في مكافحة النيران التي توسعت رقعتها اكثر واتت على مساحات جديدة من الاشجار الحرجية الدهرية عند ضفة مجرى نهر موسى وثمة تخوف من بلوغ النار بعض المنازل القريبة من موقع الحريق.
ويشار الى ان حلول الظلام قد حال دون تدخل طوافة الجيش وتقتصر عمليات اهماد النار حاليا على المخابط اليدوية والرفوش ومضخات المياه اليدوية المحمولة على الظهر الى بعض الصهاريج المحمولة على جرارات زراعية بكون سيارات الاطفاء الكبيرة لم تتمكن من بلوغ موقع الحريق نظرا لوعورة الطرقات وضيقها في هذه المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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