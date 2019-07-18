النيران لا تزال مستعرة في غابات بلدتي بزال والسفينة والظلام حال دون تدخل طوافة الجيش

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ان النيران لا تزال على استعارها في غابات الصنوبر والسنديان في خراج بلدتي بزال والسفينة ، ويواجه عناصر الجيش والدفاع المدني والاهالي صعوبات كبيرة في مكافحة النيران التي توسعت رقعتها اكثر واتت على مساحات جديدة من الاشجار الحرجية الدهرية عند ضفة مجرى نهر موسى وثمة تخوف من بلوغ النار بعض المنازل القريبة من موقع الحريق.

ويشار الى ان حلول الظلام قد حال دون تدخل طوافة الجيش وتقتصر عمليات اهماد النار حاليا على المخابط اليدوية والرفوش ومضخات المياه اليدوية المحمولة على الظهر الى بعض الصهاريج المحمولة على جرارات زراعية بكون سيارات الاطفاء الكبيرة لم تتمكن من بلوغ موقع الحريق نظرا لوعورة الطرقات وضيقها في هذه المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام