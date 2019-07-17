بالصور.. حرائق في بلدة جويا الجنوبية وعملية اخمادها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 23:35

بالصور.. حرائق في بلدة جويا الجنوبية وعملية اخمادها

منذ 5 mins 17 July، 2019
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لبنان

بالصور.. حرائق في بلدة جويا الجنوبية وعملية اخمادها

المصدر: موقع المنار

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