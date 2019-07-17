معلومات المنار : جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 23:36
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مجلس النواب اللبناني يتابع جلساته العامة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 والخطة الاقتصادية للحكومة
مراسل المنار عن مصادر وزارية: العمل جار للتوصل إلى حل جذري لحادثة قبرشمون والجهود متواصلة لتذليل العقد
مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني التقى الرئيس بري: طهران تدعم الشعب اللبناني والجيش والمقاومة والحكومة اللبنانية
مصلحة الأبحاث الزراعية: ارتفاع قياسي في الحرارة الأربعاء حيث بلغت 39.9 درجات في صيدا و37 في بيروت
السيطرة على عدد كبير من الحرائق في جنوب لبنان أبرزها بين بلدتي جويا وبافليه وفي محمية وادي الحجير
نشوب عدد من الحرائق في مدن وبلدات فلسطينية محتلة في أراضي الـ 48 والضفة الغربية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
محمود عباس: هناك عدد من القضايا تستدعي الحوار العاجل مع أشقائنا اللبنانيين ونرفض التصعيد من أي جهة أتى
المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: صواريخ إيران ليست مطروحة للتفاوض تحت أي ظرف من الظروف
المبعوث الأميركي لشؤون إيران: البحرين ستستضيف اجتماعاً بمشاركة 65 دولة "لبحث التهديد الإيراني في منطقة الخليج"
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقول إنه ينبغي حماية الاتفاق النووي مع إيران رغم التحديات القائمة
وصول الشحنة الـ 14 من منظومة أس 400 الروسية للدفاع الجوي والصاروخي إلى قاعدة عسكرية في العاصمة التركية أنقرة
البيت الأبيض: واشنطن لن تبيع تركيا مقاتلات أف-35 ولن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات
الإعلام التركي: مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل العام التركي في إطلاق نار داخل مطعم في أربيل بإقليم كردستان
المتحدث باسم الرئاسة التركية يهدد بالقيام "بالرد المناسب على الهجوم الجبان ضد الدبلوماسيين" في إقليم كردستان
الخارجية العراقية ورئاسة إقليم كردستان تدينان الهجوم في أربيل وتؤكدان إجراء تحقيقات لمحاسبة المرتكبين
أفغانستان: مقتل أكثر من 20 عنصراً من الوحدات الخاصة الأفغانية في كمين لحركة طالبان في غرب البلاد
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تطالب السلطات السعودية بالسماح للأقليات الدينية بممارسة معتقداتها بحرية
القضاء الجزائري يأمر بإيداع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة في الحبس المؤقت بعد استجوابه بشبهات فساد
شبكة الصحافيين السودانيين المعارضة: اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير "محاولة لقطع الطريق أمام الثورة"
وزير المالية الفرنسي يؤكد أن بلاده لن تتراجع عن موقفها بوجوب فرض الضريبة الرقمية على شركات الإنترنت العملاقة
وزراء مالية دول مجموعة السبع يتفقون على "ضرورة التحرك سريعاً" بشأن مشروع فيسبوك "المقلق" إصدار عملة رقمية
معلومات المنار : جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل
منذ 13 mins
17 July، 2019
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