مكتب النائب فضل الله: فضل الله وبزي شكرا لبري والحسن إبقاء مركز السجل العدلي قائما في بنت جبيل

صدر عن مكتب النائب حسن فضل الله البيان الآتي: “بعد كلمة النائب حسن فضل الله في مجلس النواب، التي طالب فيها بابقاء السجل العدلي في بنت جبيل، وبعد المراجعات التي سبق للنائب علي بزي أن أجراها مع المعنيين، وبعد تواصل النائبين فضل الله وبزي مع دولة الرئيس نبيه بري، عقد اجتماع في المجلس النيابي بين النائب حسن فضل الله ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الداخلية ريا الحسن لمعالجة موضوع مركز السجل العدلي في بنت جبيل، وعلى ضوء النقاش وعلى ضوء المعطيات التي كان تقدم بها النائبان فضل الله وبزي لحجم الخدمات التي يقدمها المركز والمعاملات التي ينجزها يوميا من دون تكليف الخزينة سوى وجود عدد محدود من العناصر وأهمية وجود مثل هذه المراكز في المنطقة الحدودية لدعم صمود الاهالي وتوفير الخدمات لمنطقة واسعة، جرى الاتفاق على إبقاء السجل العدلي مفتوحا في المدينة، وتوجه النائبان فضل الله وبزي بالشكر لدولة الرئيس بري ووزيرة الداخلية على القرار الذي أبقى السجل العدلي قائما في المدينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام