النائب ماريو عون: أؤيد بنود الموازنة وآمل إجراء موازنة 2020 ليعود لبنان موضع ثقة لدى المستثمرين

لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون في كلمة له خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، الى “اننا نعيش اهمالا في كافة المناطق اللبنانية وخاصة البعيدة عن العاصمة، لاسيما في الشوف، من ساحل الشوف الى جبله، فالطرقات سيئة وبعض المياه ملوثة أو على درجة ملوحة عالية”.

وقال: “ان منطقة الشوف تعاني، والكثير ويقولن لماذا لم يعد المهجرون الى بيوتهم حتى اليوم؟”.

واشار الى انه “سنة 2009 صدر مرسوم إعادة بناء مستشفى الدامور ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لا شيء على صعيد التنفيذ”، معتبرا أن “المستشفى حيوي بالنسبة لبلدة كالدامور وجوارها، لاسيما ان حوادث كثيرة تقع على طريق الدامور، وكذلك الامر بالنسبة لمستشفى دير القمر الحكومي، أضم صرختي الى صرخة النائب فريد البستاني لاستكمال البناء من خلال لحظ ما تبقى من اعتمادات لانجازها”.

وأكد أن “موازنة 2019 حملت في طياتها تعويض 400 مليون دولار للمهجرين على أمل الانتهاء من ملف المهجرين واقفال الوزارة”.

وختم: “انني انضم الى فريقي بتأييد ما جاء في بنود الموازنة، مع أملي بإجراء موازنة 2020 ليعود لبنان موضع ثقة لدى المستثمرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام