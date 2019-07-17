مصلحة الليطاني: منع ابحار زوارق السياحة والنزهة في بحيرة القرعون الا بترخيص

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، انه “بعد الكشف الذي أجرته المديرية العامة للنقل البري والبحري بناء لطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على زوارق السياحة والنزهة الراسية ضمن بحيرة القرعون، والذي اثبت عدم صلاحية هذه المراكب للابحار ضمن بحيرة القرعون ولا القيام بأي عملية نقل الأشخاص لحين استكمال كامل المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة سلامة الإبحار، لذلك، وحرصا على السلامة العامة يمنع ابحار كافة المراكب والزوارق من الإبحار في بحيرة القرعون الا بعد الحصول على ترخيص من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بعد استكمال كامل المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة سلامة الابحار من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري”.

وارسلت المصلحة كتابا الى “وزارة الداخلية والبلديات ومحافظ البقاع ومدير عام الامن الداخلي بمنع ابحار زوارق السياحة والنزهة الراسية ضمن بحيرة القرعون بعد ثبوت عدم صلاحيتها للابحار ولا القيام بأي عملية نقل الأشخاص”.

من جهة اخرى، اعلنت المصلحة ان القاضي المنفرد الجزائي في زحلة الرئيس محمد شرف يعقد جلسات لمحاكمة المدعى عليهم بتلويث نهر الليطاني يوم غد الخميس الساعة التاسعة والنصف، علما ان الجلسات قد حددت لمحاكمة المؤسسات التالية:

1 – جمعية الرؤية العالمية

2 – شركة مارينا للبطاطا_الترشيشي

3 – عدنان السيد

4 – جوزف الخوري للحكم

5 – عادل السروجي

6 – يمين (للحكم)

7 – شركة سيكومو وكريم حداد

8 – شركة جودي وحاتم القعدان

9 – ميشال خزاقة (للحكم)

10 – وسيم عقل

11 – شركة التنمية ووديع نصر الله

12 – خالد سويد (للحكم)

13 – يوسف قرطباوي

14 – شركة لوريجين وشادي شحادة

15 – شركة ضاهر انترناشيونال بوبنز وخليل الحقل

16 – الياس التنوري

17 – مستشفى خوري العام

18 – محمود مصطفى دحروج

19 – مستشفى المياس

20 – مستشفى تل شيحا

21 – مستشفى رياق

22 – اسكندر شديد

23 – شركة ديبال

24 – سيدر غروب

25 – شركة التن للتعهدات

26 – كمال ابو حمدان وشركة التعهدات (للحكم)

27 – جان سعادة (للحكم)

28 – طوني تنوري (للحكم)

29 – شركة ميكاتيل (للحكم)

30 – شركة جرجورة غيد

31 – جورج بو ملهب

32 – ايمن صميلي

33 – شركة زحلة للباطون

34 -ايلي ابو فيصل

35 -ارمان السخن

36 – كمال الجمال

36 – نقولا سروجي للتعهدات

37 – يوسف فياض

38 – شركة قساطلي

39 – داني مشعلاني

40 – مستشفى اللبناني الفرنسي

41 – شركة الفا انترفود

42 – جورج يعقوب يوسف

43 – جمعية انترسوس

44 – دايلي ميلك

45 – شركة موناليزا العالمية الطبية (قاسم حمود)

46 – مستشفى المياس

47 – مستشفى الهراوي

48 – مستشفى خوري

49 – علي البزال

50 – شركة يوسف غروب

51 – شركة طيبة

52 – خالد الداهوك

53 – زهور تعنايل _عمر الملحم

54 – نبيل قساطلي

55 – شركة قيصر عطا

56 – نقولا السروجي

57 – انطوان شحادة

58 – شركة ماستر تشيبس

59 – ايلي نقولا نعمة

60 – شركة سكاف

61 – غيث العلي

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام