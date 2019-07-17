رئيس دائرة التوقعات في مصلحة الارصاد الجوية لموقع المنار : موجة الحر تنتهي الليلة

اشار رئيس دائرة التوقعات في مصلحة الارصاد الجوية عبد الرحمن زواوي في حديث لموقع المنار ان موجة الحر التي مرت اليوم استثنائية لأن درجات الحرارة تخطت المعدل الموسمي لشهر تموز بأربع درجات على الساحل ووصلت الحرارة (في الظل) لحدود 36 في بيروت اما في الجنوب وصلت مثلا في الناقورة الى 38 وفي الشمال في طرابلس حوالي 34.

واشار ان الموجة اثرت على الساحل بشكل خاص لأنها قادمة من شمال افريقيا كما ان المناطق الجنوبية شهدت حرارة اكبر حيث انها تخف تدريجيا كلما اتجهنا شمالا .

واضاف زواوي ان الموجة تنتهي هذه الليلة ويعقبها انخفاض سريع بالحرارة وهذا الامر يمكن ان يؤدي لسقوط بعض الامطار المتفرقة خاصة في المناطق الجبلية وكذلك يمكن ان تتساقط في المناطق الساحلية مساء الخميس.

ولفت ان نسبة الرطوبة كانت مرتفعة اليوم، بين 60 و90 بالمئة على الساحل مما ادى للشعور بالحر اكثر من الحرارة الفعلية لان الحرارة التي نقيسها هي في الظل واذا احتسبنا درجة الحرارة في الشمس مع نسبة الرطوبة العالية تكون الحرارة المحسوسة اعلى، لذلك فإن البعض شعر ان الحرارة تخطت ال40 وهي الحرارة المحسوسة.

المصدر: موقع المنار