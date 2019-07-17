حريق كبير في خراج بلدة بزال التهم 4 كلم2 من احراج الصنوبر والسنديان

اثى حريق كبير اندلع في محلة الملول في خراج بلدة بزال، حتى الان على حوالي 4 كيلومترات مربعة من احراج الصنوبر والسنديان، على ما اوضح رئيس بلدية بزال الشيخ حاتم عثمان، الذي اشار الى “اتصالات أجراها بالدفاع المدني وبالجيش اللبناني، طالبا إيفاد طوافات عسكرية للمساهمة، الى جانب عناصر الجيش الذين توجهوا الى موقع الحريق مع الدفاع المدني والاهالي، بالعمل على مكافحة النيران والسيطرة عليها قبل توسع رقعتها، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي سجلت في عكار حدود الـ 37 درجة مئوية وهبوب رياح جافة، من شأنها مفاقمة الخسائر الحاصلة مع احتمالات تمدد الحريق ليطاول مساحات جديدة، ما يعني احتراق عشرات آلاف الاشجار الحرجية في هذه المنطقة التي تمتد حتى مجرى نهر موسى”.

من جهته لفت رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا، الذي يتابع تداعيات الحريق، الى ان “المنطقة صعبة ووعرة وثمة صعوبة في بلوغ سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني الى موقع الحريق، إلا أن عناصر الجيش وعناصر الدفاع المدني يعملون على الارض، وعملية مكافحة النيران قائمة ولكن بصعوبة”، مشيرا الى انه “اجرى اتصالات بالجيش” آملا “إيفاد طوافة عسكرية للعمل على معالجة النيران بالسرعة القصوى”.

يشار الى ان عناصر الدفاع المدني ساهموا في اخماد حرائق عدة في مناطق مختلفة من عكار، كانت أتت على مساحات من الاراضي العشبية وبعض المساحات الحرجية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام