أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 18-07-2019

النهار

• أطلق أحد رجال الدين حملة للتمديد لولايته التي تنتهي بعد سنة مُستخدماً فيها سياسيّين وإعلاميّين بدأوا يروّجون له ويلقون باللّوم على خصومه.

• تشهد منطقة جزّين انقسامات واسعة في صفوف الأحزاب المسيحيّة بين أبناء الصف الواحد ومحاولات شق هذه الصفوف باستمرار.

اللواء

• انطلقت سلسلة اتصالات بين رئيس حزب ومرجع مسؤول لتوضيح خلفيات موقف لجأت إليه الكتلة النيابية التابعة له.

• لم يثر النواب المناقشون للموازنة «تجاوزات توظيفية» في أكثر من قطاع، في إطار المحاصصة، والوعود الانتخابية الماضية والمقبلة.

• تبين أن وزيراً أثارت قراراته ضجة واسعة، لم يكن محيطاً بملف دارت حوله تلك القرارات؟!

الجمهورية

• إستغربت أوساط سياسية وقوف وزير ضد وزير آخر في الحكومة ليُدافع عن مخالفين للقانون واعتبرت أن هذه المزايدة في إطلاق الشعارات الشعبوية في غير محلها.

• قال بعض النواب المعارضين أن الأطر السياسية في الدولة يديرها أحد الوزراء فيما المرجع السياسي يكتفي باللقاءات البروتوكولية.

• فوجئ فريق سياسي بكلام تصعيدي لقطب سياسي ضده خلافاً لرسالة إيجابية كان وعد بتوجيهها إليه مضمّناً إياها موقفاً يشيد بمحطة تاريخية مرّت بها البلاد.

البناء

• لاحظ مرجع سياسي كبير أنّ قرار وزير العمل الخاص بالعمالة الفلسطينية الذي لم يسبقه أيّ تشاور سياسي ضروري لإحاطته بأسباب النجاح وتجنيبه المطبات وردود الأفعال، أنتج جملة اتصالات محلية وخارجية برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، متسائلاً عما إذا كان الغرض منه هو سياسي قواتي يبدو أنه يحقق أهدافه حتى لو تمّ التراجع عن القرار أو تمّ تعديل بنوده…

• قال ديبلوماسي أوروبي إنّ أسوأ مصدر معلومات للتعرّف على حقيقة العلاقات الأميركية بالدول التي تحكمها توترات مع واشنطن هي تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي غالباً ما تكون معاكسة لواقع الحال وتهدف لمخاطبة الداخل الأميركي بلغة تطمين أو ادّعاء تحقيق مكاسب أو إظهار القوة وغالباً ما تكون التطمينات في ظروف مقلقة والحديث عن مكاسب في لحظات تراجع والتهديد في أوقات الضعف…

المصدر: صحف