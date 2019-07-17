الخارجية الروسية: على جميع المشاركين بالصفقة النووية العمل كضامن للمشاريع في فوردو وأراك الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 22:01

الخارجية الروسية: على جميع المشاركين بالصفقة النووية العمل كضامن للمشاريع في فوردو وأراك الإيرانية

منذ 1 ساعة 17 July، 2019
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