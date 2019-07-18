الخارجية التركية: قرار واشنطن استبعادنا من برنامج F-35 سيسبب جرحا لا يلتئم في علاقاتنا

استنكرت وزارة الخارجية التركية قرار الولايات المتحدة استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع مقاتلات “F-35” الأمريكية ردا على شراء تركيا منظومات “إس-400” الدفاعية الروسية.

وفي بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، وصفت الوزارة التركية قرار الولايات المتحدة بأنه “خطوة أحادية الجانب تتعارض مع روح التحالف ولا تستند إلى أي مبرر مشروع”.

ودعت الوزارة واشنطن إلى لـ “العودة عن هذا الخطأ الذي سيسبب جرحا لا يلتئم في علاقاتنا الاستراتيجية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة رسميا بدء تعليق مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات “F-35” بسبب شراء أنقرة منظومات الصواريخ “إس-400” الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر بالتعاون بين أنقرة وواشنطن.

وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: “للأسف، قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج F-35 أمرا مستحيلا”.

وبدأت تركيا، يوم الجمعة 12 يوليو، استلام أجزاء “إس-400″، التي اشترتها من روسيا وفقا لعقد أبرم بين البلدين عام 2017، رغم المعارضة الشرسة من قبل إدارة رئيس دونالد ترامب، التي هددت الحكومة التركية بعقوبات وقالت إن نشرها هذا السلاح على أراضي البلاد سيمثل خطرا بالنسبة للنظام الدفاعي لدول الناتو، باعتبار المنظومات الروسية قادرة على كشف أسراره.

وتعهدت الحكومة الأمريكية مرارا بتعليق مشاركة تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات “F-35” الضاربة، التي سبق أن طلبت الحكومة التركية شراء 100 نسخة منها.

المصدر: وكالات