آلان عون في الجلسة المسائية: من الظلم أن يقال إن هذه الموازنة عاطلة فهناك جهد مبذول فيها لإدخال بعض الإصلاحات

قال النائب آلان عون في الجلسة المسائية لاستكمال مناقشة الموازنة: “من الظلم أن يقال إن هذه الموازنة عاطلة بالمطلق إذ أنه وللمرة الأولى نرى تحولا عن نمطية روتينية اعتدنا عليها في الموازنات السابقة ونشير الى الجهد المبذول في الموزانة لإدخال بعض الإصلاحات. ولو كنا نملك المزيد من الوقت، كنا اعتمدنا موازنة افضل ونأمل تحقيق ذلك في موازنة 2020”.

أضاف: “كان يجب على الحكومة أن تسرد لائحة الإجراءات التي تقوم بها للحد من الفساد والهدر، ثم تطلب من المواطنين المزيد من التضحيات، وهذا ما يفسر الإحتجاجات التي نراها في الشارع”.

وأشار إلى “السلسلة بمفهومها الاساسي ليست خطأ، ولكن لا يمكن تطبيقها متساوية على كل الموظفين”، وقال: “إن الفساد الأكبر هو في الجزر المالية التي هي خارج إطار الموازنة، و لا نعرف شيئا عنها”.

أضاف: “سنكون بالمرصاد لكل المناقصات التي ستأتي ضمن الخطة الاستثمارية “سيدر” ولإدخال كل موازنة المؤسسات بالموازنة العامة بهدف إخضاعها لرقابة المجلس النيابي”.

ودعا إلى “وقف تنامي حجم كتلة الرواتب والقيام بمسح وظيفي شامل لكل إدارات ومؤسسات الدولة وعدم فتح باب التوظيف حتى انتهاء المسح”.

كما دعا إلى “وضع برنامج حوافز مالية لتحفيز موظفي القطاع العام على تركه إراديا مقابل حوافز مالية”.

وقال: “لا يمكن لفريق موجود في الحكومة وبحاجة إلى موازنات لتشغيل وزاراته أن يصوت ضد الموازنة”.

ورد آلان عون على النائب جورج عقيص، فقال: “شو عدا ما بدا؟ على علمي ما في حرد سياسي؟ هل هناك شيزوفرينيا سياسية؟”.

وكان حصل سجال بين النائبين آلان عون وإيدي أبي اللمع على خلفية انتقاد الأول “أداء القوات لجهة تصويتها ضد الموازنة، وهي داخل الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام