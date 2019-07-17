الدفاع المدني عمم إرشادات الاستعداد والتوعية على حرائق الغابات

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “حيث أن مصلحة الارصاد الجوية للطيران المدني أفادت عن تعرض كافة المناطق اللبنانية لموجة حر الامر الذي يستتبع معه ارتفاع احتمال نشوب الحرائق في الاحراج، بناء عليه فإن المديرية العامة للدفاع المدني تدعو المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بإرشاداتها لجهة التوعية من مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية واخذ الحيطة وعدم حرق الأعشاب في البساتين.

وتذكر المديرية العامة المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن اي طارىء، إضافة إلى امكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb

وعممت المديرية ارشادات الإستعداد والتوعية على حرائق الغابات إذا شاهدت حريقا، كالاتي:

– حافظ على هدوئك

– اتصل بعمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم 125 وبلغ عن المعلومات التالية:

1. إسمك

2. رقم هاتفك

3. عنوان الحريق تحديدا ونوعه

تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات:

أحفر حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الإنتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها.

راقب النار باستمرار خصوصا عندما يكون الهواء قويا مما يسبب تطاير الشرارات وانتشارها.

أبعد المواد السريعة الإشتعال عن مكان النار.

إجمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصا الزجاجية.

لا ترم اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.

ضع مطفأة يدوية بالقرب منك لاستعمالها في الحالات الطارئة.

في الأعياد والمناسبات

عدم استعمال المفرقعات خصوصا بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة.

إرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية:

عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكل وقودا سريع الإشتعال خصوصا عند وجود هواء قوي.

تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.

ملاحظة : أينما كنت ولدى سماعك منبه سيارات الإطفاء أو الإسعاف أفسح لها مجال المرور.

طلب رقم الطوارىء 125 في بداية الحريق يوفر مجهودا كبيرا لمكافحته لاحقا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام