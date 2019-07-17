عبد اللهيان زار بري: إيران تؤكد وجوب بقاء لبنان بعيدا عن كل أزمات المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 20:20

عبد اللهيان زار بري: إيران تؤكد وجوب بقاء لبنان بعيدا عن كل أزمات المنطقة

منذ 13 mins 17 July، 2019
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لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين امير عبد اللهيان، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد جلال فيروزنيا.

وقال عبد اللهيان بعد اللقاء: “كانت لنا جولة محادثات جيدة وبناءة مع رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري، وأتينا اليوم الى هنا لنؤكد مرة ثانية ان ايران تدعم وبكل قوة ابناء الشعب اللبناني والجيش والمقاومة والحكومة، ونتطلع الى تطور العلاقات بين البلدين وعلى أعلى المستويات، وتؤكد الجمهورية الإيرانية على وجوب ان يبقى لبنان بعيدا عن كل الأزمات في المنطقة ونحن على قناعة بأن الأمن في لبنان هو امن للمنطقة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض التهديدات والتحركات التي يقوم بها العدو الصهيوني هي ليست لصالح الأمن في المنطقة”.

أضاف: “نتنياهو ومن اجل الإستهلاك الداخلي، يقوم ببعض الحراك في المنطقة وهو حراك لا يعود لمصلحة المنطقة”.

وختم: “نقول بأعلى الصوت ان ايران وحلفاءها لن يسمحوا للكيان الصهيوني واميركا بالتلاعب بأمن المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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