عشرات الحرائق اندلعت اليوم في العديد من المناطق لا سيما الجنوب

– اندلع حريق كبير في وادي جهنم بين كفرحتى وعنقون عملت سيارات الدفاع المدني على اهماده.

– عناصر من الدفاع المدني أهمدوا عددا من الحرائق في منطقة الكورة.

– أخمد الدفاع المدني حريقا امتد ليطاول اكواما من الاخشاب والاطارات غير الصالحة للاستعمال في ضهر العين، وحريقا في أكوام من النفايات في دده – الكورة.

– اندلعت حرائق عدة في مختلف بلدات قضاء مرجعيون مثل القليعة، وميس الجبل وخراج بلدة حولا، وادي الحجير، بلدة القصير، حيث أتت على عدد من الحقول المزروعة.

– شب بعد ظهر اليوم حريق هائل في بلدة الكفور التهم عددا من الاشجار والمزروعات قبل ان يتدخل الدفاع المدني اللبناني والاهالي لاخماد الحريق بصعوبة نتيجة السنة اللهب والطقس الحار والرياح الساخنة.

– اندلعت حرائق في اعشاب يابسة في الصرفند وعدلون طاولت أشجار الزيتون والحمضيات.

– في بلدة البابلية شب حريق التهم اشجارا من السرو والزيتون، وشب حريق في السكسكية والغسانية اقتصر على الاعشاب اليابسة.

– شب حريق في بلدة الخرايب في اعشاب يابسة قرب ملعب حمود الرياضي.

– شب حريق هائل في خراج بلدتي جويا وبافليه، عمل رجال الإطفاء من مراكز المنطقة على إخماده، وقد وصل الى حدائق المنازل وأتى على مساحات واسعة من الأراضي البور وبعض كروم الزيتون.

– نفذت “جمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية”، بالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني، مهمات عدة في اطفاء الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، إذ اندلعت في خراج بلدات بدياس الحلوسية وديرقانون النهر ومروحين والجبين واطراف محمية صور الطبيعية وطيرحرفا ويانوح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام