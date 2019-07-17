كهرباء لبنان: أشغال لإنشاء خط صور وادي جيلو 66 ك.ف.الجديد

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن عزل خطي صور- نبطية وصور- وادي جيلو 66 ك.ف. ابتداء من 17 ولغاية 20 تموز 2019 من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك بسبب الأشغال المتعلقة بإنشاء خط صور- وادي جيلو 66 ك.ف. الجديد.

وبالتالي سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطة وادي جيلو الرئيسية، كما ستنخفض التغذية بشكل ملحوظ عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية التالية: النبطية، السلطانية، الطيبة ومرجعيون.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام