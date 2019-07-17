مسير للتعبئة الرياضية في حزب الله في مرتفعات يحفوفا

نظمت التعبئة الرياضية في حزب الله، بذكرى انتصار تموز 2006، مسيرا رياضيا في منطقة يحفوفا، برعاية مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر، ومشاركة رؤساء وأعضاء بلديات واتحادات بلديات شرقي بعلبك، مسؤول القطاع ولجنة القطاع، وفاعليات رياضية واجتماعية.

وأشار النمر إلى أن “هذا النشاط الذي يشارك فيه أكثر من 500 رياضي، يأتي في سياق الاحتفالات بعيد النصر الذي حققته الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة على العدو الصهيوني الذي خرج من الحرب مدحورا وذليلا، بعد الهزيمة التي لحقت به في أيار عام 2000”.

ولفت الى أن “التعبئة الرياضية اتخذت القرار بتنظيم سلسلة أنشطة مسير رياضي في ربوع المنطقة، من ضمن خطتها لتفعيل الشأن الرياضي لمساهمته في حماية صحة الإنسان، وتعزيز الروح الرياضية في نفوس وسلوك شبابنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام