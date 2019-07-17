تقي الدين: قرار وزير العمل في حق الفلسطينيين متسرع

رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين، في بيان، أن “قرار وزير العمل كميل ابو سليمان متسرع، فمن حق وزارة العمل أن تضع مصالح العامل اللبناني فوق كل الاعتبارات، ولكن نسي وزير العمل فجأة أن الفلسطينيين اللاجئين في لبنان موجودون في مخيماتهم منذ سبعين عاما على الأقل، والتعامل معهم بهذه القسوة غير المعهودة أمر مرفوض، في مثل هذا التوقيت الذي يقف لبنان وحكومته ورئيسه وغالبية النواب ضد صفقة القرن في موقف وطني مشرف”.

ولفت تقي الدين الى أن “حملات التحريض ضد الفلسطينيين والسوريين مرفوضة والاجراءات القاسية لتجويع هؤلاء وحرمانهم لقمة العيش تطور خطير جدا في ظرف اقتصادي صعب”.

وختم بأن “هذه الإجراءات التي تطبقها وزارة العمل ضد السوريين والفلسطينيين تأخذ لبنان إلى مشروع فتنة داخلية، ويجب تجميد هذا القرار لما فيه مصلحة لبنان وأمنه واستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام