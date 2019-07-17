عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الشبكة بنجران جنوب السعودية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 16:57

عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الشبكة بنجران جنوب السعودية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد

منذ 33 mins 17 July، 2019
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