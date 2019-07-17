عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الشبكة بنجران جنوب السعودية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 16:57
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الإعلام التركي: مقتل 3 دبلوماسيين أتراك بينهم نائب القنصل العام التركي في إطلاق نار داخل مطعم في أربيل بإقليم كردستان
المتحدث باسم الرئاسة التركية: تركيا تتهد بالقيام "بالرد المناسب على الهجوم الجبان ضد دبلوماسييها" في إقليم كردستان
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الشبكة بنجران جنوب السعودية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد
منذ 33 mins
17 July، 2019
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