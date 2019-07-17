بالصور: هكذا بدا الخسوف في سماء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 15:13

بالصور: هكذا بدا الخسوف في سماء لبنان

منذ 30 mins 17 July، 2019
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خبر وصورة - لبنان

صور مميزة لظاهرة خسوف القمر ليل امس بعدسة الزميل علي شعيب.

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المصدر: موقع المنار

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