بالصور: هكذا بدا الخسوف في سماء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 15:13
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بالصور: هكذا بدا الخسوف في سماء لبنان
منذ 30 mins
17 July، 2019
خبر وصورة
-
لبنان
صور مميزة لظاهرة خسوف القمر ليل امس بعدسة الزميل علي شعيب.
المصدر:
موقع المنار
خسوف
خسوف القمر
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