8 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في معتقلات العدو الاسرائيلي

يواصل 8 أسرى فلسطينيين في معتقلات العدو الاسرائيلي، معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري المتجدد بحقهم، بعد ان انضم الى قائمة المضربين الأسير جمال الطويل.

واوضح “مركز أسرى فلسطين للدراسات” أن “القيادي في حماس جمال محمد الطويل في مدينة البيرة أعلن عن الدخول في اضراب مفتوح منذ 3 ايام بعد تجديد الإداري له لمرة رابعة، وهو معتقل منذ نيسان/ابريل من العام الماضي تحت الاعتقال الإداري، وكان امضى سابقاً 13 عاماً، في سجون الاحتلال”.

ولفت المركز الى ان “الأسرى السبعة الأخرين هم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جعفر إبراهيم عز الدين من جنين، وذلك منذ السادس عشر من يونيو الماضي، حيث دخله شهره الثاني على التوالي، وهو أسير سابق أعيد اعتقاله في كانون الثاني/يناير 2019 وصدر بحقه قرار ادارى بعد انتهاء محكوميته البالغة 5 شهور”.

المصدر: فلسطين اليوم