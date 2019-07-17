المركز الثقافي والمكتب الاجتماعي والنادي البيئي البلديي ينهي الانشطة الصيفية للعام 2019

استكمل المركز الثقافي بالتعاون مع المكتب الاجتماعي والنادي البيئي البلدي الانشطة الصيفية للعام 2019 بمشاركة 100 مشترك(ة) من عمر 6-11 سنة.

في اليوم الاول جرى تعريف المشتركين على مبادئ الروبوت وادواتها الى برمجة وتنفيذ بعض الالعاب.

في اليوم الثاني قدم المركز الثقافي من الانشطة لعبة التذوق – صب الجفصين – ورسم ثلاثي الابعاد، اما المكتب الاجتماعي فقد قام العاب تحدي ومنافسة تهدف الى الى تحفيز الخيال(هيا نكمل القصة+احزر ماذا افعل)، الثقة بالنفس(اعرفكم بنفسي) والعمل الجماعي(سباق نقل البالون)، فيما قدم النادي البيئي نشاط عجينة الورق – فرز النفايات مع شرح عملي وتنفيذي).

– في اليوم الثالث قام المشتركون بالعاب تحدي ومنافسة تهدف الى تحفيز الذاكرة – التركيز والانتباه والعمل الجماعي قام بها المكتب الاجتماعي، كما وقاموا باعادة استخدام اوراق الصحف واعداد لوحات فنية – اعداد اشكال من عجينة الورق مع النادي البيئي البلدي، اما المركز الثقافي قام بتزيين الشمع – صب وتلوين الجفصين مع شرح مفصل عن الفرق بين الجفصين والفخر والسيراميك – الاوريغامي – اعداد BOOK MARKS .

في ختام الاسبوع الثاني من الانشطة الصيفية قدم المركز الثقافي مسرحية عن الوطن تحت عنوان “لن اترك ارضي” بالاضافة الى عرض المهرج النشيط والمهرج البسيط والخدع البصرية مع اغاني حركية وكانت اطلالة على اهمية الرياضة، كما تضمن مجموعة من الالعاب المنافسة(الرسم بالفم – رمي الدوائر – اقفل عينيك ولون).

المصدر: بلدية حارة حريك