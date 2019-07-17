الصين أكبر مستورد والولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز المسال في 2024 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 17 2019 - 13:24

الصين أكبر مستورد والولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز المسال في 2024

منذ 1 ساعة 17 July، 2019
أخبار موقع المنار
اقتصاد - صفحات منوعة

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والصين أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات.

وقال رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية، بيتر فريزر، خلال مناسبة للطاقة في نيويورك، إنه من المتوقع أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب في 2024، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليا.

وشهدت واردات اليابان تراجعا منذ بلغت ذروتها في 2014، بعدما استأنفت شركات المرافق تشغيل بعض المحطات الكهروذرية، التي أغلقت لإجراء فحوص السلامة الإلزامية والاختبار بعد الأضرار التي لحقت بمحطة فوكوشيما النووية في 2011 جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي).

المصدر: رويترز

التعليقات

ذات صلة