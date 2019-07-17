العدو الاسرائيلي ينوي هدم بيوت في جنوب شرق القدس المحتلة

أفادت لجنة حي “وادي الحمص/صور باهر” جنوب شرق القدس المحتلة الاربعاء أن “سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغهم رسميا عن موعد الهدم غير المعلن عنه”.

ولفتت اللجنة في بيان لها إلى أن “أعضاء كنيست الاحتلال سيقومون اليوم بجولة في حي وادي الحمص للاطلاع على الأوضاع وقرارات الاحتلال بهدم 16 بناية في الحي (100 شقة سكنية) علما أن مهلة الاحتلال للأهالي لهدم منازلهم بأيديهم تنتهي يوم غد الخميس (18/7/2019)”.

المصدر: فلسطين اليوم