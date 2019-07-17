شهداءٌ وجرحى بإستهداف سيارة عسكرية على طريق اليادودة في درعا

استهدف إرهابيون سيارة عسكرية على طريق اليادودة غرب مدينة درعا ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وجرح عدد من العسكريين.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن إرهابيين استهدفوا صباح اليوم سيارة عسكرية على الطريق المؤدية إلى بلدة اليادودة غرب مدينة درعا ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر بجروح جرى نقلهم إلى المشفى الوطني في مدينة درعا لتلقي العلاج اللازم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري تعرض دورية للشرطة العسكرية في ريف درعا لهجوم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون من مجموعات تعمل بشكل متفرق بغية تصعيد الوضع في جنوب البلاد.

المصدر: وكالة سانا