“الطاقة الدولية”: الصين أكبر مستورد والولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز المسال في 2024

توقعت “وكالة الطاقة الدولية” أن “تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والصين أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات”.

وقال رئيس “قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية” بيتر فريزر إنه “من المتوقع أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليا”.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب في 2024، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليا.

وشهدت واردات اليابان تراجعا منذ بلغت ذروتها في 2014، بعدما استأنفت شركات المرافق تشغيل بعض المحطات الكهروذرية، التي أغلقت لإجراء فحوص السلامة الإلزامية والاختبار بعد الأضرار التي لحقت بمحطة فوكوشيما النووية في 2011 جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي).

المصدر: روسيا اليوم