وزير الخارجية التركماني: الاواصر بين ايران وتركمانستان وطيدة

أكد وزير خارجية التركماني رشيد مردوف على ضرورة دعم طهران وعشق آباد احداهما الاخرى على صعد المنظمات والاوساط الاقليمية والدولية.

ووصف مردوف، في تصريح أدلى به خلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين في مجلس الشورى الاسلامي في ايران كوروش كرم بور حقيقي، الاواصر بين ايران وتركمانستان بالمتينة.

ولفت الى ان ايران كانت من اوائل البلدان التي اعترفت باستقلال تركمانستان وهو ماساهم بتوطيد العلاقات بين البلدين بشكل كبير.

ونوه الى وجود مصاديق وأمثلة عديدة على دعم ايران وتركمانستان إحداها الاخرى في الاوساط والمنظمات الدولية حيث تم بعضها في ظل ظروف صعبة ومعقدة واستمرار هذه الاجواء يثمر عن تمتين اواصر الصداقة اكثر مما مضى.

ولفت رشيد مردوف الى تبادل الزيارات بين رئيسي البلدين الى عشق آباد وطهران وهو مامنح اجواءً جيدة لتوطيد العلاقات القائمة في مختلف المجالات ذات الرغبة المشتركة.

واكد ترحيب بلاده لاستمرار الحوار البرلماني والحكومي بين البلدين لادخال اتفاقات رئيسي البلدين حيز التنفيذ.

المصدر: وكالة فارس