معلومات أولية عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب طاحونة حي غويران بمدينة الحسكة، وأنباء عن إصابات (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 11:29
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محمد عبد السلام: السيد الحوثي أكد جاهزيتنا للسلام العادل وعلى ضرورة وقف العدوان الغاشم وفك الحصار الظالم
قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان يوقعان وثيقة الاتفاق السياسي
المبعوث الافريقي إلى السودان: الاتفاق كبير جداً ويفتح عهداً جديداً ويمهد للمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية
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مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح قرار يدين التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب ضد نائبات ديموقراطيات من أصول أجنبية
معلومات أولية عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب طاحونة حي غويران بمدينة الحسكة، وأنباء عن إصابات (سانا)
منذ 11 mins
17 July، 2019
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