معلومات أولية عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب طاحونة حي غويران بمدينة الحسكة، وأنباء عن إصابات (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 11:29

معلومات أولية عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب طاحونة حي غويران بمدينة الحسكة، وأنباء عن إصابات (سانا)

منذ 11 mins 17 July، 2019
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